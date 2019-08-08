Красноуфимск, Свердловская область, , 06:08 — REGNUM

В Свердловской области получивший серьёзную травму ребёнок из Красноуральска был доставлен на вертолёте в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков на своей странице в Facebook.

Ребёнок был доставлен в областной центр вечером 7 августа.

«Из Красноуральска в Екатеринбург доставлен мальчик 2008 года рождения после травмы. Операция по жизненным показаниям в экстренном порядке вчера была проведена хирургами Красноуральска», — сообщил Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 июля из Красноуральска в Екатеринбург также был доставлен вертолётом ребёнок, которого укусила змея. После нескольких дней лечения его выписали, и он с родителями отправился домой.

Напомним, что в Екатеринбурге проходит лечение доставленный вертолётом ребёнок, который получил пулевое ранение в голову в одном из коллективных садов под Нижним Тагилом.

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