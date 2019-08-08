Ачинск, Красноярский край, , 05:54 — REGNUM

Специальная комиссия Минобороны и властей Красноярского края оценит ущерб, нанесённый жилым домам в деревне Каменка в ходе ЧП под Ачинском. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на данные департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Представители комиссии осматривают все жилые дома на территории военного города, в том числе многоквартирные. Восстановительные работы уже начались. Осматриваются также ограждающие конструкции домов. Специалисты сделали вывод, что стены домов в порядке. В окнах выбиты стёкла, выявлено несколько повреждений кровельного полотна.

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Ранее были проверены населённые пункты, которые расположены ближе всего к арсеналу. Дома и социальные объекты не получили повреждений, сделали вывод специалисты.

В Каменке повреждены несколько деревянных домов, есть выбитые стёкла.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе произошло ЧП в воинской части. В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части погиб один человек (данные СКР), 13 — обратились за медицинской помощью (данные краевых властей). Людей пришлось эвакуировать из опасной зоны. Деревня Каменка находится в непосредственной близости от склада.

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