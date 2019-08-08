Владивосток, , 05:56 — REGNUM

В ночь на 8 августа тропический тайфун Francisco накрыл Приморье, в Уссурийске прошёл сильный ливень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Местные жители отмечают, что ожидаемого бедствия не случилось: хоть по улицам и текли реки воды, они не привели к коллапсу городской инфраструктуры. Ливнёвая канализация справилась со своей задачей, и катастрофичных подтоплений в городе не отмечено.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке за одну ночь выпало 77 мм осадков, которые принёс тропический тайфун Francisco. В Партизанске выпало 91 мм осадков. Спасатели предупреждают о подъёме уровня воды в реках на 0,8 метра и более.