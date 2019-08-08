Село Саранпауль, Югра, , 05:40 — REGNUM

Пострадавшим от паводка жителям населённых пунктов Югры Саранпауль и Хурумпауль в ближайшее время выплатят по 40 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Деньги получат семь семей из Саранпауля. Двум семьям оказана помощь в подготовке детей в первый класс.

Кроме того, губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила изучить потребность пострадавших семей в организации отдыха детей.

Напомним, в двух поселениях Югры из-за непрерывных ливней, которые не прекращаются с 31 июля, и поднятия уровня воды в реки Ляпин подтопило несколько домов.

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