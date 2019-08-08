п. Верхнебаканский, , 04:40 — REGNUM

Все трое погибших в ДТП на трассе у посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край) — это пассажиры внедорожника Volkswagen Touareg, который столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили 8 августа в региональном управлении МВД РФ.

Из ехавших в автомобиле выжил только его водитель — мужчина 1974 г.р. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в автобусе Hyundai, с которым 7 августа вечером столкнулся внедорожник, ехали 42 человека, в больнице после ДТП находится 41 человек, в том числе 12 детей. Пострадавшие — жители Краснодарского края, Удмуртии, Подмосковья, погибшие — жители Челябинска.

Читайте ранее в этом сюжете: Среди пострадавших в ДТП под Новороссийском оказались жители Удмуртии