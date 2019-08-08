п. Верхнебаканский, , 04:28 — REGNUM

Жители Удмуртии, Московской области, Краснодарского края есть среди тех, кто пострадал в аварии с участием рейсового автобуса на трассе Новороссийск — Керчь, сообщает 8 августа «Интерфакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в результате ДТП около посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край) погибли жительница Челябинска и двое детей.

По данным минздрава Красноярского края, 41 человек, в том числе 12 детей, госпитализированы в Новороссийске. Десять человек уже прооперировали.

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