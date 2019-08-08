Хабаровск, , 04:07 — REGNUM

Учреждения ФСИН в Хабаровском крае запасаются песком и насосами в связи с паводками. В зону возможного подтопления могут попасть три колонии в посёлке Заозерный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Колонии запросили в администрациях муниципалитетов песок, сланец и прочие насыпные материалы для устройства дамб вокруг своих территорий. Краевой КЧС и УФСИН по Хабаровскому краю принято решение о том, что в случае, если колониям будет грозить затопление, осужденных эвакуируют и разместят в соседних исправительных учреждениях региона. Такое развитие событий возможно в случае, если уровень воды достигнет 750 см.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток идёт вторая волна паводка. По прогнозам специалистов ситуация будет ухудшаться в регионах, расположенных по Амуру — ЕАО, Хабаровском крае и Амурской области.