п. Верхнебаканский, , 03:40 — REGNUM

Об участии 184 человек в ликвидации последствий крупной дорожной аварии на трассе Новороссийск — Керчь накануне вечером сообщили 8 августа в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в ликвидации последствий ДТП рядом с посёлком Верхнебаканский (Новороссийский район) было задействовано 50 единиц техники, в том числе четыре — от МЧС.

«На месте происшествия установлены световые башни, работает тяжелая техника для проведения аварийно-спасательных работ», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на трассе близ Верхнебаканского столкнулись рейсовый автобус, в котором ехали 42 человека, и внедорожник Volkswagen Touareg с четырьмя людьми. Оба транспортных средства упали с обрыва.

По предварительным данным, погибли двое детей и один взрослый, пострадали более 30 человек. Ведётся расследование уголовного дела. Спасательные работы на месте ЧП завершены.

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