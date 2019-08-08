Вяземский , , 03:37 — REGNUM

Паводок в Хабаровском крае затопил посёлок Шумный в Вяземском районе. Затоплены 42 подворья с жилыми домами и хозяйственными постройками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Шумном проживают 380 человек. Подтопление произошло в связи с разливом реки Левый Подхорёнок. Ситуация потребовала экстренного вмешательства МЧС. В затопленный поселок прибыла аэромобильная группа спасателей. Они вместе с пожарными ликвидировали поваленные деревья. Помогли жителям. Вода отступает также быстро как пришла. Вскоре спасатели займутся просушкой домов.

Как сообщало ИА REGNUM, на смену первой волне паводка на Дальнем Востоке пришла вторая. Гидрологи прогнозируют ухудшение ситуации в регионах, расположенных вдоль реки Амур — Амурская область, Хабаровский край, ЕАО.