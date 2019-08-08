п. Верхнебаканский, , 02:36 — REGNUM

Помощь пострадавшим в ДТП у посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район) оказывают 30 бригад медиков, сообщил журналистам 8 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи, все ближайшие больницы готовы принять пациентов. При необходимости — доставим их в Краснодар», — заявил Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП рядом с Верхнебаканским погибли двое детей и взрослый, по некоторым данным — двое детей и двое взрослых, пострадали более 30 человек. Автобус и автомобиль столкнулись и сорвались с обрыва вечером 7 августа.

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