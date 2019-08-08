п. Верхнебаканский, , 01:54 — REGNUM

Горячая линия психологической помощи по телефону 8 (8617) 61-25-08 организована связи с аварией у посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край), сообщили 8 августа в пресс-службе краевой администрации.

На месте ДТП организована работа бригад медицинских психологов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с автобусом под Новороссийском погибли четыре человека, более 30 пострадали. На место ЧП были направлены четыре бригады санавиации с ведущими специалистами края.

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