п. Верхнебаканский, 8 августа 2019, 01:54 — REGNUM
Горячая линия психологической помощи по телефону
На месте ДТП организована работа бригад медицинских психологов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с автобусом под Новороссийском погибли четыре человека, более 30 пострадали. На место ЧП были направлены четыре бригады санавиации с ведущими специалистами края.
Читайте ранее в этом сюжете: Четыре бригады санавиации направлены на место ДТП под Новороссийском