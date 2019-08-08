Краснодар, , 01:42 — REGNUM

Ведущие специалисты отправлены на место ДТП с участием рейсового автобуса близ посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край), сообщили 8 августа в пресс-службе администрация Краснодарского края.

На место ЧП отправлены четыре бригады санавиации. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус и внедорожник Volkswagen Touareg столкнулись и упали с обрыва на трассе А-146. В результате аварии погибли четыре человека, пострадали более 30.

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