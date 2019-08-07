Новороссийск, Краснодарский край, 7 августа 2019, 23:56 — REGNUM
Среди пострадавших в результате падения автобуса с обрыва в Краснодарском крае могут быть сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
По информации агентства, транспортное средство принадлежало санаторию ФНС «Эллада», расположенному в Анапе.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 7 августа туристический автобус в результате ДТП сорвался с обрыва на трассе А-146 в районе посёлка Верхнебаканский под Новороссийском.
В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, точное количество которых уточняется. Всего в автобусе находились 42 человека.
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