Новороссийск, Краснодарский край, , 23:47 — REGNUM

Недалеко от города Новороссийск в районе поселка Верхнебаканский с горного обрыва сорвался и упал экскурсионный автобус с туристами, сообщает 7 августа Интерфакс.

Экскурсионный автобус (cc) marsjo

По предварительным данным, в автобусе было 42 человека. Трагедия произошла на трассе А-146. Сообщается, что авария могла произойти из-за столкновения с автомобилем.

На данный момент известно о троих погибших, среди которых двое детей. О состоянии остальных пока известно мало, так как они зажаты в искорёженном автобусе.

На месте трагедии работают спасатели и бригады скорой помощи.

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