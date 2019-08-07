Афины , 7 августа 2019, 23:37 — REGNUM
На севере Греции загорелся туристический автобус. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает интернет-издание kozanilife.gr.
Автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. Пожар начался по невыясненным пока причинам, когда автобус следовал из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани.
В момент возгорания автобус находился в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.
Водитель автобуса успел вывести транспортное средство из тоннеля, остановить его и эвакуировать всех пассажиров.
Никто не пострадал.