Афины , , 23:37 — REGNUM

На севере Греции загорелся туристический автобус. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает интернет-издание kozanilife.gr.

(cc) heroix

Автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. Пожар начался по невыясненным пока причинам, когда автобус следовал из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани.

В момент возгорания автобус находился в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.

Водитель автобуса успел вывести транспортное средство из тоннеля, остановить его и эвакуировать всех пассажиров.

Никто не пострадал.