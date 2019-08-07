Липецк, , 22:52 — REGNUM

В Липецке перед судом предстанет 41-летний уроженец Республики Казахстан, обвиняемый в изнасиловании трёх женщин. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

В августе и сентябре 2018 года мужчина в тёмное время суток нападал на женщин в малолюдных местах. Своих жертв он встречал в разных районах Липецка, угрожал им и насиловал. Жертвами злоумышленника стали три женщины.

Обвиняемый был ранее судим за кражи и причинение тяжкого вреда. На время следствия его заключили под стражу. Свою вину он не признал, но следователи собрали достаточно доказательств, и дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.