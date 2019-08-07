Нью-Дели, , 21:35 — REGNUM

Число жертв наводнений из-за муссонных дождей в индийском штате Махараштра за несколько дней составило 16 человек, 7 августа передает агентство Reuters.

В ближайшие дни ситуация может стать критической из-за переполнения водохранилищ в ряде районов штата Махараштра.

Власти штата уже переселили из опасных районов более 140 тыс. человек. Обильные осадки на западе Индии продлятся ещё как минимум трое суток.

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