Москва, , 21:01 — REGNUM

Медикам пришлось ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Напомним, что ребенок из Ингушетии был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями. В систематическом избиении девочки подозревается её тетя, которая уже задержана. Позднее суд арестовал её. Женщину подозревают по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего».

Ребенка в тяжелом состоянии пришлось перевезти специальным бортом МЧС на лечение в Москву.

Медики пытались спасти девочке руку, но это не удалось. Сегодня врачи удалили омертвевшую часть руки, включая кисть и предплечье.