Вашингтон, , 20:55 — REGNUM

В пригороде Вашингтона эвакуировано здание редакции газеты USA Today после сообщения о том, что в здании появился вооруженные мужчина. Об этом сообщается на сайте газеты.

Сообщается, что здание оцепили многочисленные сотрудники полиции, в небе барражирует вертолет.

Кроме сотрудников USA Today из здания эвакуированы сотрудники множества других фирм, которые арендуют офисы.

Напомним, что в США за последнюю неделю было три инцидента с массовой стрельбой. Жертвами стали десятки человек.