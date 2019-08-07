Старая Русса, Новгородская область, , 19:25 — REGNUM

В городе Старая Русса Новгородской области направлено в суд уголовное дело в отношении главного врача муниципальной стоматологической поликлиники Ольги Перевера и ее заместителя Татьяны Степановой, которые обвиняются в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 августа, в прокуратуре региона, женщины обвиняются в преступлениях, совершённых в 2014—2015 годах.

По версии следствия, они вносили фиктивные данные о якобы оказанных услугах в медицинские карты и статистические талоны, за что незаконно получили из Фонда обязательного медицинского страхования более 400 тыс. рублей.

«Все случаи оказания медпомощи, которые ранее, как правило, проводились в одно посещение, должны были отражаться в медицинских документах как два и более посещения», — полагает следствие.

Вину в совершении преступления обвиняемые не признали. Дело будет рассматривать Старорусский районный суд.

Отметим, что в феврале 2016 года прокуратура добилась заключения под стражу Татьяны Степановой, которая ранее вместе с главврачом поликлиники находилась под домашним арестом. Уголовное дело расследовалось более трёх лет.