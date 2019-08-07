Казань, , 19:17 — REGNUM

В Казани следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве 9-месячного ребенка. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Управления СК по Татарии.

По данным следствия, 5 августа подозреваемый пришел в квартиру к матери девочки в Казани. Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама отправилась в магазин.

В какой-то момент 9-месячная девочка начала капризничать. Мужчина избил её. Через несколько часов она скончалась от черепно-мозговой травмы. Сам мужчина скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия и сегодня задержали 48-летнего мужчину в одном из жилых комплексов Казани.

Следствие намерено ходатайствовать о аресте подозреваемого.