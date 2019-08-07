Село Саранпауль, Югра, , 18:36 — REGNUM

В югорском селе Саранпауль после паводка укрепят береговую линию и возместят ущерб пострадавшим от «большой воды». Об этом говорилось на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с местными жителями.

В Саранпауле ранее были проведены работы по укреплению береговой линии. Но этого оказалось недостаточно, так как создаваемые проходящими мимо теплоходами волны размывают укрепленную территорию. Сельчане предложили сформировать верхний слой заградительной полосы из дёрна. Глава Саранпауля Павел Артеев заверил, что земля будет завезена как только вода пойдёт на спад.

Помимо этого, специальная комиссия оценит ущерб, нанесенный подтопленным домам. По словам главы Березовского района Владимира Фомина, соответствующие решения будут приняты в самые сжатые сроки.

Сельчане, которые держат коров, пожаловались Наталье Комаровой на гибель пастбищ под водой. Глава региона заверила, что она обсудила с районными властями вопрос об оказании содействия в получении сена для прокорма крупного рогатого скота. Сельчанам необходимо сейчас оформить заявки.

Напомним, два югорских села Саранпауль и Хурумпауль непредвиденно подтопила река Ляпин. Причиной паводка стали нескончаемые ливни, которые наблюдаются на данной территории с 31 июля.

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