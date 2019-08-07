Москва, , 18:22 — REGNUM

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова по так называемому «делу реставраторов», передаёт 7 августа «РИА Новости». По нему Пирумова приговорили к трём годам колонии.

Бывший чиновник обратил внимание судьи, что признал вину, погасил ущерб и заплатил штраф. Во время заключения под стражей его здоровье ухудшилось. Представитель СИЗО рассказал о дисциплинарном взыскании Пирумова и об отсутствии у того нарушений правил поведения.

Несмотря на УДО, Пирумов останется под стражей, его обвиняют по новому делу о хищении при строительстве корпусов Эрмитажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президиум Московского городского суда решил не ужесточать приговор Пирумову по уголовному делу о хищении при реставрации культурных объектов.

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