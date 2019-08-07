Москва, , 18:14 — REGNUM

Мужчина погиб в результате падения под колёса поезда на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе УВД на метрополитене.

Трагический инцидент произошёл около 16:45 на станции метро «Первомайская».

"Произошло падение пассажира на жёсткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытии констатировал смерть мужчины», — сообщили в МВД.

Отмечается, что по факту смерти пассажира организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В микроблоге столичной подземки в Twitter сообщается, что из инцидента с пассажиром было временно приостановлено движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Партизанская» до «Щёлковская». К настоящему времени движение введено в график.