Село Саранпауль, Югра, , 18:13 — REGNUM

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 7 августа вылетела в Берёзовский район, где с первых дней августа наблюдается паводковая ситуация. В зоне риска подтопления на территории села Саранпауль 24 дома, в селе Хурумпауль — всего три, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В настоящее время на территории поселений постоянно дежурят спасатели зонального отряда «Центроспас — Югория».

Ожидается, что волна паводка полностью пройдет и вернётся среднестатистическое состояние через 10−12 дней.

В пострадавших от подтопления населенных пунктах усилен контроль за гидрометеорологическими параметрами. Также производятся расчистка ливневых стоков, канализаций, мониторинг транспортных коммуникаций, кабельных линий, электроподстанций. В подтопленных сёлах организована работа добровольной народной дружины для патрулирования территории.

Напомним, с 31 июля 2019 года в Берёзовском районе Югры не прекращаются дожди. Как отмечают жители села Саранпауль, паводка на их территории не наблюдалось 35 лет.

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