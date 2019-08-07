Архангельск, 7 августа 2019, 18:04 — REGNUM
Анонимный телефонный звонок о подозрительном предмете прервал работу архангельского аэропорта.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Архангельской области, звонок в дежурную часть Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте поступил в 14 часов.
На место происшествия были вызваны заинтересованные службы. Организована эвакуация пассажиров и персонала аэропортов «Архангельск» и «Васьково». Специалистами проведено комплексное обследование аэропортов, привокзальных площадей и паркингов.
Подозрительных предметов обнаружено не было. Нарушений общественного порядка не допущено. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Добавим, что сегодня взрывное устройство искали в аэропортах Краснодара и Екатеринбурга. Все сообщения оказались ложными.