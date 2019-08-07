Ачинск, Красноярский край, , 17:37 — REGNUM

Опасность от горевшего военного склада в Ачинском районе полностью ликвидирована, заявил 7 августа журналистам заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Замглавы военного ведомства подчеркнул, что более никакой угрозы для местного населения не существует.

«Мы завершили самое главное — ликвидировали опасность от склада по всем направлениям. Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению он принести больше не может», — сказал Дмитрий Булгаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе на западе Красноярского края произошло возгорание на складе боеприпасов.

Из-за последовавших за ним взрывов были эвакуированы свыше 16 тыс. человек, был объявлен режим ЧС.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали.

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