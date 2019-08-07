Село Саранпауль, Югра, 7 августа 2019, 17:35 — REGNUM
В Берёзовском районе Югры с связи с высоким уровнем воды в реке Ляпин и подтоплением населённых пунктов Саранпауль и Хурумпауль 7 августа введён режим ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.
Причиной подъёма воды в реке Ляпин стали непрекращающиеся ливни. Житель Саранпауля, известный югорский блогер Усик Маркосян сообщает на своей странице в «Живом журнале», что в августе 2019 года, как никогда, за много десятков лет в восточном склоне Приполярного Урала идут аномальные, не прекращающиеся дожди.
И отмечает, что местные жители такого уровня воды не видели в реке 35 лет.
По словам Маркосяна, местные жители ценное имущество подняли на чердаки домов. Десятки жителей Саранпауля держат коров, но их сенокосные участки затоплены. Вода если и спадёт, то все равно уже траву не покосить, сетует житель Саранпауля.
Однако прогноз от Гидрометцентра неутешительный. В Саранпауле обещают дожди до 13 августа.
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