Село Саранпауль, Югра, , 17:35 — REGNUM

В Берёзовском районе Югры с связи с высоким уровнем воды в реке Ляпин и подтоплением населённых пунктов Саранпауль и Хурумпауль 7 августа введён режим ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.

Причиной подъёма воды в реке Ляпин стали непрекращающиеся ливни. Житель Саранпауля, известный югорский блогер Усик Маркосян сообщает на своей странице в «Живом журнале», что в августе 2019 года, как никогда, за много десятков лет в восточном склоне Приполярного Урала идут аномальные, не прекращающиеся дожди.

«Земля водой пропитана взахлёб. Испарения из-за низких температур почти нет. Вот поэтому каждая капля дождя в прямым ходом с гор и равнин стекает в Ляпин, на берегу которой стоит село Саранпауль», — поясняет блогер.

И отмечает, что местные жители такого уровня воды не видели в реке 35 лет.

«Обычно в это время река мелеет, баржи и катера перестают ходить, и поселок остается без свежих поступлении продуктов питания. Прилетели в посёлок сотрудники МЧС. Но остановить дожди они не смогут», — сообщает Усик Маркосян.

По словам Маркосяна, местные жители ценное имущество подняли на чердаки домов. Десятки жителей Саранпауля держат коров, но их сенокосные участки затоплены. Вода если и спадёт, то все равно уже траву не покосить, сетует житель Саранпауля.

«На всякий случай положил на подоконник хлеб и соль. Может, согласно старинному обычаю, небеса успокоятся», — сообщает Усик Маркосян. Автор

Однако прогноз от Гидрометцентра неутешительный. В Саранпауле обещают дожди до 13 августа.

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