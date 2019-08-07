Дзержинск, Московская область, , 17:09 — REGNUM

Пожарные устранили возгорание в Дзержинском городском округе Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Пожарные Moscow.mchs.ru

Огонь охватил помещения склада, расположенные неподалёку от Дзержинской ТЭЦ. Горело бетонное строение, с высотой потолков четыре метра и размером 30 на 10 метров. Огонь также охватил две бытовки и бесхозное строение. Общая площадь пожара составил 336 кв. метров.

В 16:41 произошла полная ликвидация возгорания. Пострадавших нет. В тушении было задействовано 63 человека и 18 единиц техники.