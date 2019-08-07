Ейск, Краснодарский край, , 17:05 — REGNUM

Сотрудники одного из онкологических диспансеров Краснодарского края в течение трех лет похищали дорогостоящие лекарства, которые должна была получать одна из пациенток. Ущерб оценивается в 3,5 млн рублей

По информации «Кубанских новостей», факт хищения лекарств у льготников выявили сотрудники ФСБ по региону. По данным ведомства, в Ейске сотрудники Онкологического диспансера №4 в течение трёх лет, с 2016 по 2019 год, получали по поддельным рецептам, выписанным на имя одной из пациенток, дорогостоящие лекарственные препараты «Кадсила» и «Фемара» — это противоопухолевые гормональные средства. Пациентка эти препараты не получала. Ущерб правоохранительные органы оценили в сумму, превышающую 3,5 млн рублей.

На основании материалов ФСБ полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Отметим, ранее Краснодарский край был включен в список регионов, где сложнее всего получить льготные лекарства. В июле этого года прокуратура сообщила о нарушениях, например, в Щербиновском районе, где местный житель не мог получить положенные ему по закону бесплатные лекарства.