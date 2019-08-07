Копенгаген, , 16:59 — REGNUM

В столице Дании Копенгагене возле офиса налоговой инспекции сработало взрывное устройство, сообщает 7 августа телеканал TV 2.

По информации телеканала, никто из сотрудников налоговой инспекции не пострадал, однако местный житель, который в момент ЧП находился рядом на автобусной остановке, обратился за медицинской помощью.

Взрыв произошёл вечером 6 августа в 23:15 мск. Повреждена фасадная часть здания и наружные элементы вестибюля.

Местные правоохранители считают, что это была преднамеренная атака, направленная против налоговой службы.

Версия причастности радикальных террористических группировок пока не рассматривается.

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