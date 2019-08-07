Вильнюс, , 16:35 — REGNUM

Во время авиарейса из грузинского Кутаиси в столицу Литвы Вильнюс сегодня, 7 августа, от сердечного приступа скончался пассажир, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Факт происшествия подтвердила администрация аэропорта Вильнюса.

Экипаж авиаперевозчика Wizz Air пытался оказать первую помощь, в Вильнюсе в аэропорту борт ждали медики, однако по приземлении они лишь смогли констатировать смерть. Гражданином какой страны является скончавшийся в аэропорту, не уточняют, подчёркивая, что такая информация непублична.