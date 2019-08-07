Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM

В горах Алтая тяжёлые травмы получила жительница Екатеринбурга. Это произошло во время камнепада.

Как сообщает издание «Новый день», женщину эвакуировали при помощи вертолёта, но к сожалению она скончалась от полученных травм ещё до того как её доставили в медицинское учреждение.

По факту гибели туристки следователи организовали проверку.

В пресс-службе следственного управления СКР по Алтаю уточнили, что трагедия произошла 6 августа в 50 км от села Кучерла. Группа туристов в тот день спускалась с горы к озеру, когда неожиданно начался камнепад.

По итогам доследственной проверки, будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в середине июня в Крыму пропал дайвер из Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чёрном море возле Крыма пропал дайвер из Екатеринбурга