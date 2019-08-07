Москва, , 16:38 — REGNUM

В Московскую городскую избирательную комиссию поступило сообщение с требованием освободить всех задержанных протестующих в связи с выборами депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

В противном случае неизвестные адресанты пообещали произвести взрыв в 16 часов.

«Заявляем, что после проведения кинологической проверки здания взрывных устройств не обнаружено. Мосгоризбирком работает в обычном режиме», — уточнили в организации.

Также в МГИК отметили, что ещё до поступления сообщения о взрывном устройстве возле здания столичного избиркома появились камеры одного из телеканалов. Со слов сотрудников пресс-службы, журналисты были готовы к съёмке эвакуации Московской городской избирательной комиссии.

«В этой связи дару предвидения данного СМИ можно только позавидовать», — добавили в МГИК.

В организации также напомнили о наступлении правовых последствий за подобные провокации:

«В очередной раз заявляем всем «доброжелателям», что попытки любого давления, запугивания, и даже угроз в наш адрес в виде суда Линча, бесполезны».