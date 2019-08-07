Горячий Ключ, Краснодарский край, , 16:09 — REGNUM

Уголовное дело о хищении 13,8 млн рублей у инвесторов строительства жилого дома в Горячем Ключе Краснодарского края направлено в суд, сообщила 7 августа пресс-служба ГУ МВД по региону. Дело было возбуждено и расследовалось по статье о мошенничестве.

По данным следствия, 38-летняя женщина, в собственности которой находился земельный участок в Горячем Ключе, заключила инвестиционные договоры на возведение жилого многоквартирного дома с тремя гражданами. В общей сложности потерпевшие передали застройщице 13,8 млн рублей: после сдачи дома несколько квартир она обязалась передать в их собственность. Однако когда дом был построен, квартиры были переоформлены и проданы другим покупателям.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. На ее имущество наложен арест. Дело передано в суд и в случае, если ее вина будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.