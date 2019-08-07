Рыбинск, Ярославская область, , 16:04 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области задержан владелец квест-комнаты, где в январе 2019 года 17-летняя девушка получила травму глаза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Пострадавшая в квест-комнате в больнице

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе квеста петарда попала в глаз, девушка частично лишилась зрения. Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» было возбуждено вскоре после происшествия. Подозреваемым по нему проходит хозяин заведения. Сейчас следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

По итогам заседания 7 августа суд продлил срок задержания на 72 часа. Это означает, что состоится еще одно заседание по избранию меры пересечения. На нем и будет решено, отправится ли владелец квест-комнаты в СИЗО, или же будет дожидаться завершения расследования на свободе.

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