Гамбург, Германия, , 16:17 — REGNUM

Таможенники в Гамбурге обнаружили 1,5 тонны кокаина в контейнерном судне, прибывшем из Бразилии. Об этом 7 августа передает Associated Press.

Сотрудники Таможни портового города уточнили, что партия наркотиков была найдена на прошлой неделе в контейнере с табачными коробками. Судно следовало в Антверпен (Бельгия).

По словам специалистов, 1575 пачек кокаина были спрятаны в 64 спортивных сумках. Эксперты оценили стоимость «трофея» примерно в 350 млн евро ($392 млн) на черном рынке.

Ведется следствие.