Долгопрудный, Московская область, , 15:53 — REGNUM

В Московской области следственные органы и сотрудник прокуратуры проводят проверку по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления, авария произошла сегодня, 7 августа, в городе Долгопрудный.

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Уточняется, что городской рейсовый автобус допустил наезд на остановку общественного транспорта на Лихачёвском шоссе, в результате чего два человека погибли. По предварительным данным, 53-летнему водителю автобуса № 368, следовавшего по маршруту «Ст. Долгопрудная — Москва (м. Речной вокзал)» стало плохо за рулём.

«В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», — добавили в следственном ведомстве.

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Следователи проведут осмотр автобуса, запросят информацию о водителе и прохождении им соответствующей проверки перед выходом в рейс, а также будет изучена документация на само транспортное средство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Минтрансе Московской области заявили, что компания-перевозчик «Домтрансавто» выплатит по 2 млн рублей семьям погибших и 1 млн рублей пострадавшей пассажирке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в подмосковной деревне Тарычево рейсовый автобус столкнулся с «Газелью», в результате ДТП пострадали семь человек.