Рим, , 15:50 — REGNUM

Около 200 человек были эвакуированы после того, как оползень обрушился на итальянский поселок Касарго, расположенный в горах Ломбардии. Об этом 7 августа передает Daily Mail со ссылкой на сотрудников местной пожарной службы.

По их словам, в результате ЧП никто не пострадал. Оползень возник в результате сильного ливня, прошедшего накануне.

Сотрудники пожарной службы отметили, что в настоящее время специалисты продолжают расчищать образовавшиеся завалы.

Другие подробности пока неизвестны.