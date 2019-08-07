Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM

В Свердловской области с 8 по 11 августа сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». В ходе акции будет проведена сплошная проверка автобусов, в том числе на техническое состояние транспортных средств.

«К проведению целевых мероприятий будут привлечены сотрудники управления по вопросам миграции, участковые уполномоченные и управления государственного автодорожного надзора», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, что в Свердловской области с января по июль 2019 года произошло 76 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. В результате этих ДТП погибли два человека, а ещё 116 свердловчан получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту городского общественного транспорта № 28.

Читайте также: В Екатеринбурге автобус насмерть сбил женщину на переходе

Инцидент произошёл 4 августа, и в результате ДТП погибла женщина-пешеход.