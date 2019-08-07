Луганск, 7 августа 2019, 15:36 — REGNUM
В результате неосторожного обращения с боеприпасами один боевик 95-й бригады ВСУ получил тяжёлую травму руки, заявил 7 августа начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
В результате потерпевший лишился трёх пальцев правой руки, добавил Осадчий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР назвали свою версию гибели четырёх боевиков ВСУ на юге республики — они получили смертельные ранения, разгружая противопехотные мины.
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