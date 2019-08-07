Тюмень, , 15:27 — REGNUM

В Тюменской области около тысячи свиней погибли на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании в селе Седикино. Животные погибли от удара током, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии.

По региону 6 августа прошла гроза со шквалистым ветром. Недалеко от фермы оборвались электрические провода, которые упали на влажную землю. Электрический ток распространился до корпуса, где находились свиньи.

При вскрытии погибших животных инфекционных заболеваний не обнаружилось, отмечают управлении ветеринарии по Тюменской области.