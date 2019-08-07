Кампала, , 16:25 — REGNUM

Угандийские рыбаки на озере Альберт во вторник, 6 августа, задержали двух вооруженных лиц, подозреваемых в причастности к ополченцам из ДР Конго, которые якобы долгое время терроризировали рыбаков, передает Daily Monitor Uganda.

Озеро Альберт расположено вдоль границы между Угандой и ДР Конго. Двоих подозреваемых, которые были вооружены АК-47, передали сотрудникам полиции.

Юлиус Хакиза, представитель полиции региона Альбертина, подтвердил арест двоих подозреваемых. Он сказал, что при задержании подозреваемые ополченцы были разоружены одним рыбаком. В настоящее время задержанные находятся под стражей в Центральном полицейском участке в Кикуубе.

По версии полиции, двое предположительно причастных к конголезскому ополчению лиц ранее напали на рыбаков и похитили двигатель лодки Yamaha, топливный бак для того же двигателя и рыболовные сети.