Астрахань, , 15:20 — REGNUM

Массовая гибель голубей, свидетелями которой стали жители Астрахани, не связана с инфекциями или опасными заболеваниями. По данным РИА «Волга», об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя службы ветеринарии Астраханской области Юрий Евтеев.

После тревожных сообщений в соцсетях специалисты ведомства обследовали погибших птиц и пришли к выводу, что птицы погибли от переедания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большое количество мёртвых и умирающих голубей астраханцы видели на набережной Волги, у Дворца бракосочетания и во дворах жилых домов.

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