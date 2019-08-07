Берёзовский район, Югра, , 15:14 — REGNUM

На территории Берёзовского района в Югре введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщает 7 августа пресс-служба районной администрации.

Отмечается, что режим ЧС введен из-за высокого уровня воды в реке Ляпин и подтоплением населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Югре спадает паводок в сельском поселении Саранпауль. К вечеру 5 августа вода из реки Ляпин опустилась на 4 см. Гражданам была оказана помощь в вывозе предметов обихода, а также организована доставка питьевой воды.

Читайте также: Режим ЧС снимать рано: паводковая ситуация в югорском селе Саранпауль