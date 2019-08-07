Якутск, 7 августа 2019, 15:00 — REGNUM
Власти Якутии обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой выделить региону более 390 млн рублей на тушение лесных пожаров, сообщается 7 августа на сайте республиканского правительства.
«(Губернатор Якутии Айсен) Николаев обратился к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации 390,9 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в регионе действуют 116 природных лесных пожаров на общей площади 916,5 тыс. га.
Как сообщало ИА REGNUM, в зоне задымления в Якутии находятся 40 населённых пунктов в 12 муниципальных районах и столица республики. Ситуация усугубилась из-за природных пожаров в лесах Сибири. К тому же горит тайга и в нескольких районах республики. Вместе с тем синоптики обещают дожди, которые значительно облегчат обстановку.
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