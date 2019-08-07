Вольск, Саратовская область, , 14:50 — REGNUM

Два жители Саратовской области признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре. Один из обвиняемых получил два года лишения свободы в колонии строгого режима, второй — штраф в размере 80 тыс. рублей.

Мужчины в сентябре 2018 года демонтировали 119 метров недействующего железнодорожного пути, одной из местный компаний своими действиями мужчины причинили ущерб на сумму около 70 тыс. рублей. Рельсы мужчина сдали в пункт приёма металлолома.

Причём кражу удалось выявить, когда рельсы вез на автомобиле «Волга» знакомый подсудимых, на 162 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград он попал в ДТП, водителя автомобиля насмерть придавило украденным металлом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде мужчина пытался украсть законсервированный трубопровод напорного канализационного коллектора стоимостью более 10 млн рублей. Ему помогали четверо знакомых. По версии следствия, в период с июля по октябрь 2018 года обвиняемый с сообщниками частично выкопали из земли более 2,4 км трубопровода, планируя сдать «добычу» в пункт приёма металлолома.