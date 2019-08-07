Куала-Лумпур, , 15:25 — REGNUM

В Малайзии сотрудники правоохранительных органов опросили около 20 человек в ходе поисков ирландской девочки-подростка, которая пропала 4 августа. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил заместитель начальника полиции штата Негери-Сембилан Че Закария Осман на пресс-конференции.

«Полиция опросила семью (пропавшего подростка) и персонал курорта, а также проверила гостиничный номер… — сказал Че Закария. — Наши эксперты-криминалисты осмотрели все здание, процесс расследования продолжается».

Отмечается, что более 200 поисковиков уже прочесали окружающую местность, заросшую густым лесом.

Как ранее сообщало ИА REGNUMемья подростка, прибывшая на курорт Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан, сообщила о ЧП 4 августа.