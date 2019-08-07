Воронеж, , 14:11 — REGNUM

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Воронежской области подозревается в получении взяток, об этом стало известно 7 августа. По сообщению источников в правоохранительных органах, сотрудники УФСБ провели обыски в доме бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Как уточняет «РИА «Воронеж», сумма взятки — 300 тыс. рублей: работы на приусадебном участке полицейского на эту сумму были оплачены под видом спонсорской помощи полиции. Речь идёт об Александре Коротееве, который работал в должности заместителя главы ГУ МВД по региона в течение трех лет, а в июле этого года вышел на пенсию.

Как отмечает ИА REGNUM, за последние месяцы в регионе было возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении сотрудников полиции, в том числе и высокопоставленных. О антикоррупционных чистках в рядах сотрудников осенью 2018 года заявлял руководитель ГУ МВД по Воронежской области Михаил Бородин.

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