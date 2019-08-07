Красноярск, , 14:04 — REGNUM

Миллиарда рублей может достичь ущерб от взрыва боеприпасов в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения в Ачинском районе Красноярского края.

Военные эксперты именно в такую сумму оценивают стоимость новой партии снарядов, которую нужно будет закупить вместо уничтоженной в ходе ЧП в войсковой части, сообщают 7 августа «Известия».

Официально объёмы потерь пока не называются.

По информации издания, уничтожено порядка 40 тыс. 125-мм и 152-мм снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, все уничтоженные огнём боеприпасы изготовили ещё в советское время. Цена новых подобных боеприпасов — гостайна.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа под Ачинском в результате пожара и взрывов в войсковой части погиб один человек. По информации властей Красноярского края, пострадали 13 человек, шестерым понадобилась госпитализация. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах объявили режим ЧС, из опасной зоны эвакуировали людей. В настоящее время город Ачинск возвращается к нормальной жизни.

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